В Глазове устраняют проблемы с теплоносителем в домах

В Глазове продолжается работа по запуску теплоносителя в многоквартирные дома после ввода новой магистрали. Как рассказал глава города Сергей Коновалов, в настоящее время поступают заявки, касающиеся забивки конусов и завоздушивания общедомовых систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Так, в настоящее время в работе остаются заявки по семи адресам, в том числе дом №12 на улице Энгельса, №36а по улице Мира, здание №13 на Белова, №2к и №53 на улице Драгунова, №6 по ул. Белинского, №22 по ул. Комсомольская, №10а и 14 на Красногорском тракте. Все неполадки сантехники устраняют вручную.

«Управляющие компании ежедневно дважды отчитываются мне по выполненным за день работам. В таком режиме до тех пор, пока не снимем все вопросы»,— отметил господин Коновалов.