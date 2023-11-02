В Хостинском районе Сочи начали реконструировать сквер

В Хостинском районе Сочи начали реализацию масштабного проекта реконструкции сквера Влюбленных. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, проект разработан в рамках концепции развития общественных пространств города с учетом пожеланий местных жителей.

Во время работ улицу Шоссейную планируют соединить с морским побережьем через тоннель пешеходным маршрутом. Его общая протяженность составит 1,2 км. Завершить работы планируют до конца года.

При реконструкции проведут комплексное благоустройство сквера: заменят пути пешеходных дорожек и брусчатку на них, обновят парковую мебель и малые архитектурные формы, фотозоны с арт-объектами, реконструируют фонтан, установят ливневую канализацию и новое уличное освещение. В сквере высадят кипарисы и пальмы, на клумбах появятся круглогодичные и сезонные растения.

Татьяна Ручкина

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