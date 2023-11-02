Перевод бюджетников в Татарстане на отечественную технику оценили в 1,5 млрд рублей

Перевод техники в бюджетном секторе Татарстана с импортной операционной системы на российскую потратят 1,5 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на главу Минцифры региона Айрата Хайруллина.

По его словам, всего за полгода планируется перевести на Linux 150 тыс. рабочих мест.

«Вопрос цены обсуждается, чтобы это были разумные средства, которые не обременят бюджет и не потребует секвестра каких-либо программ»,— отметил министр.

"Ъ-Казань"