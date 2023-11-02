Между Екатеринбургом и Челябинском добавят третью пару «Орланов»

Между Екатеринбургом и Челябинском запустят третью пару поездов «Орлан». Свердловская железная дорога (СвЖД) намерена начать движение на месяц раньше — в декабре 2023 года. Сейчас этот вопрос прорабатывается с правительствами Свердловской и Челябинской областей, сообщает Е1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рельсовый автобус РА-3 «Орлан»

Фото: Пресс-служба СвЖД Рельсовый автобус РА-3 «Орлан»

Фото: Пресс-служба СвЖД

Новые поезда будут отправляться из Екатеринбурга по утрам, из Челябинска — днем. Билеты будут оформляться с указанием мест.

Сейчас же на «Орланах» билеты не привязаны к местам. В Свердловской пригородной компании это объяснили тем, что население деревень, через которые курсируют поезда, не смогло бы покупать билеты так же оперативно, как жители Екатеринбурга и Челябинска. Из-за в «Орланах» периодически происходят давки пассажиров.

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