Начальник автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» арестован по делу о взятке

Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева. Он был задержан вчера сотрудниками СКР и УФСБ по подозрению в получении взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В ходатайстве об аресте следователь СКР указал, что, оставаясь на свободе, господин Семушев может оказать давление на свидетелей, часть из которых являются его подчиненными. Сам задержанный просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Изучив представленные материалы, суд отправил господина Семушева в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 31 декабря 2023 года.