Свердловчане оформили рекордное количество ипотек в сентябре

В Свердловской области по итогам сентября был побит исторический рекорд по сумме выданных ипотечных кредитов, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. За месяц жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 33 млрд руб., что на 19% превышает показатели августа и является максимальным значением за все время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объем ипотечных кредитов на новостройки составил 18,7 млрд руб., что почти на треть больше, чем в прошлом месяце. Сообщается, что большую часть прироста обеспечили льготные кредиты. Объем ипотечных сделок, оформленных на приобретение жилья на вторичном рынке, вырос на 5% — до 14,3 млрд руб.

Рост спроса на жилищные кредиты в Уральском ГУ Банка России объяснили тем, что ипотечные заявки были одобрены до повышения рыночных ставок и увеличения минимального первоначального взноса по льготным ипотечным программам. Кроме того, приобретение недвижимости стало инструментом инвестиций из-за ослабления курса рубля.

Однако объемы потребительского кредитования в сентябре снизились до 57 млрд руб., что на 9% меньше показателей августа. «Замедление потребительского кредитования вызвано ростом ставок вслед за ключевой и ужесточением макропруденциальных требований. Банки, выдающие кредит клиенту с высокой долговой нагрузкой, должны резервировать больше собственного капитала для покрытия возможного риска невозврата кредита. Эта мера должна снизить риски избыточной закредитованности населения»,— объяснил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, что за первое полугодие 2023 года в Свердловской области было оформлено более 30 тыс. ипотечных кредитов на 97 млрд руб. При этом задолженность по ипотечным кредитам у свердловчан увеличилась до 474 млрд руб.

Анастасия Таначева

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