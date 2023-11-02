Башкирия заняла первое место по уровню защищенности потребителей

Башкирия заняла первое место в рейтинге субъектов России по уровню защищенности потребителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии со ссылкой на данные Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей. Республика набрала 1,19 тыс. баллов, Татарстан, занявший второе место, — 1,07 тыс. баллов, Ростовская область — 1,04 тыс. баллов.

Башкирия относится к 19 субъектам с высоким уровнем защищенности потребителей, где последнее место занимает Ульяновская область (582 балла). Москва — на десятом месте (638 баллов).

Последнее место рейтинга занимает Тыва (78 баллов).

Место региона определяется суммой баллов по таким критериям, как правовое просвещение потребителей, информирование потребителей о качестве товаров, взаимодействие и поддержка участников региональной системы защиты прав потребителей, развитие механизмов защиты прав и интересов потребителей.

Для составления рейтинга анализировались сведения, относящиеся к периоду 2021 — 2022 годов. Экспертное исследование проводилось с 20 мая по 20 сентября текущего года.

Майя Иванова

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