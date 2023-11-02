МВД по Башкирии должно покинуть здание частного миграционного центра на Школьной
МВД по Башкирии не смогло обжаловать решение арбитражного суда республики, обязавшего освободить помещения многофункционального миграционного центра, расположенного на Сарапульской улице в Уфе (рядом с остановкой «Школьная», вдоль трассы Уфа-Аэропорт).
Первой судебной инстанцией было установлено, что министерство и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» пользуются помещениями коммерческой организации с 2019 года. Площади находятся в субаренде, а также в безвозмездном пользовании. В здании миграционного центра размещается управление по вопросам миграции регионального МВД.
В конце 2022 года прокуратура Башкирии направила иск в суд, в котором просила признать заключенные с министерством и федеральным предприятием сделки о передаче помещений в пользование недействительными. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что МВД покровительствовало частным компаниям, оказывающим услуги мигрантам. В миграционном центре работали ООО «ЦТМ-образование» и «ЦТМ-медицина», которые готовили гастарбайтеров к сдаче экзамена по русскому языку и истории и принимали этот экзамен, а также проводили медицинское обследование.
В суде представители МВД и паспортно-визового центра настаивали на правомерности заключенных договоров. В министерстве также отмечали, что размещение в одном здании управления по вопросам миграции и паспортно-визового центра не свидетельствует о наличии какого-либо антиконкурентного соглашения.
Однако суд заключил, что размещение управления по вопросам миграции по соседству с коммерческими фирмами, оказывающими услуги мигрантам, недопустимо.