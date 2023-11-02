Экс-полковник омской полиции получил 3 года колонии за покровительство бизнесмену

Первомайский райсуд Омска вынес приговор экс-начальнику отдела полиции №7, бывшему полковнику полиции Антону Козлову, сообщает УФСБ Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ Омской области Фото: УФСБ Омской области

В материалах указывается, что подсудимый оказывал покровительство местной предпринимательнице, которая занималась продажей немаркированных табачных изделий. В июле прошлого года обвиняемый договорился с коммерсантом о том, что не будет привлекать ее к ответственности за продажу немаркированной продукции. После бывший правоохранитель дал указание подчиненным не проводить в торговых павильонах бизнесмена изъятие товара. Фигурант был задержан в октябре 2022 года.

«В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по месту работы и жительства, а также в торговых павильонах проведены обыски. Он был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», - рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова.

Суд назначил бывшему полковнику 3 года колонии общего режима с лишением звания полковника и запретом занимать должности в системе правоохранительных органов на 2 года. Его признали виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, максимальное наказание, лишение свободы до 10 лет).

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Александр Киселев