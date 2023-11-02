«Мегафон» нашел отечественного поставщика базовых станций

Как сообщили в пресс-службе «Мегафона», сотовый оператор в октябре заключил форвардный контракт на поставку базовых станций с компанией «Булат».

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«Мы договорились с нашим партнером о поставках оборудования, отвечающего всем техническим характеристикам для предоставления абонентам качественных услуг связи. Сейчас мы тестируем различное телеком-оборудование, и открыты к взаимодействию со всеми производителями и поставщиками, представленными в России», – отметили в «Мегафоне».

Переходить на отечественное программное обеспечение оператор начал около восьми лет назад. Так, его система биллинга была разработана российским поставщиком IT-решений компанией Nexign, подразделение которой работает и в Нижнем Новгороде. Кроме создания городского парковочного пространства, информационные решения «Мегафона» внедрены в нижегородский проект по мониторингу состояния воды и воздуха, реализованный совместно с региональным министерством экологии.

Иван Сергеев