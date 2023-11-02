Саратовский губернатор собирает вопросы из Аткарского района

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил в личном Telegram-канале жителям Аткарского района прислать свои вопросы, просьбы и жалобы.

«Какие проблемы муниципалитета, по вашему мнению, необходимо решать в первую очередь?» — интересуется глава региона.

Обратиться в господину Бусаргину жители Аткарского района могут в комментариях под упомянутым постом в канале губернатора.

Господин Бусаргин отметил, что в ближайшее время собирается посетить район.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.