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Полиция изъяла 23 кг марихуаны у жителя Нижегородской области

Полиция расследовала уголовное дело о культивировании наркотических растений и хранении запрещенных веществ по ст. 231 и ст. 228 УК РФ в отношении жителя Большеболдинского района Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина посеял и вырастил в заброшенной деревне Девичьи горы 210 кустов конопли. Подозреваемого задержали, когда он упаковывал растения в мешки. Выяснилось, что фигурант все лето ухаживал за посадками и сушил их на собственной плантации для личного употребления. Общий вес высушенной марихуаны превысил 23 кг.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд. Обвиняемому может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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