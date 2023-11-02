Депутаты Татарстана поддержали бездефицитный бюджет на 2024 год

Госсовет Татарстана принял в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2024 год. Согласно документу, в следующем году бюджет планируется бездефицитным, доходы и расходы казны региона составят 383,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году дефицит бюджета может составить 12,5 млрд руб. при доходах в размере 387,2 млрд руб. и расходах в 399,7 млрд руб. В 2026 году, как ожидается, доходы казны вырастут до 412,5 млрд руб., а расходы — до 431,3 млрд руб. Дефицит должен составить 18,9 млрд руб.

За проект бюджета проголосовали 75 депутатов. А пятеро парламентариев (по информации «Ъ-Казань», все из фракции КПРФ) голосовали против.

«В непростое время представлен сбалансированный бюджет для продолжения социально-экономического развития республики»,— заявил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По его словам, поправки ко второму чтению депутаты смогут предложить до 10 ноября. Затем парламент продолжит работу над проектом бюджета.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"