Депутаты Татарстана поддержали бездефицитный бюджет на 2024 год
Госсовет Татарстана принял в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2024 год. Согласно документу, в следующем году бюджет планируется бездефицитным, доходы и расходы казны региона составят 383,9 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В 2025 году дефицит бюджета может составить 12,5 млрд руб. при доходах в размере 387,2 млрд руб. и расходах в 399,7 млрд руб. В 2026 году, как ожидается, доходы казны вырастут до 412,5 млрд руб., а расходы — до 431,3 млрд руб. Дефицит должен составить 18,9 млрд руб.
За проект бюджета проголосовали 75 депутатов. А пятеро парламентариев (по информации «Ъ-Казань», все из фракции КПРФ) голосовали против.
«В непростое время представлен сбалансированный бюджет для продолжения социально-экономического развития республики»,— заявил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
По его словам, поправки ко второму чтению депутаты смогут предложить до 10 ноября. Затем парламент продолжит работу над проектом бюджета.