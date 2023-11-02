До конца года КФУ откроет свой филиал в Каире

До конца этого года Казанский федеральный университет (КФУ) откроет собственный филиал в Каире. Решение об этом подписал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает пресс-служба казанского вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первых студентов в вуз будут набирать по таким направлениям, как. «лечебное дело», «стоматология», «фармация». В образовательном процессе будет задействован профессорско-преподавательский состав головного вуза. Они будут обучать египетских студентов на английском языке.

Выпускникам выдадут дипломы КФУ. Обучение будет проходить только на платной основе.

"Ъ-Казань"