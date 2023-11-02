Жители Краснодара, подавая объявления на «Авито», будут жертвовать 1 рубль на нужды «ЛизыАлерт»

Сервис бесплатных объявлений «Авито подключит поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» к благотворительным механикам платформы. Так, при подаче объявления с использованием платных услуг продвижения, 1 руб. будет переводиться на приобретение оборудования и инвентаря для поисковиков. Это, в числе прочего, касается и жителей Краснодарского края.

По информации сервиса, к благотворительной механике будут подключены почти все категории «Товаров», в которых прямо сейчас размещено почти 94 млн объявлений, что составляет более половины всех объявлений, опубликованных на платформе.

Как сообщили в «Авито», через специальный раздел с интерактивной картой актуальных поисков ежемесячно собирается порядка 20 единиц оборудования и инвентаря: от фонариков и навигаторов до генераторов энергии и квадрокоптеров. Кроме того, пользователи сервиса могут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы. Отряд «ЛизаАлерт» не имеет расчетных счетов, туда невозможно перевести деньги, но при помощи раздела можно передать средства в ресурсный центр для приобретения поискового оборудования и техники, которые закупят и передадут в дар поисковикам.

Летом текущего года Центр поиска пропавших людей (партнер «ЛицыАлерт») был подключен к проекту «Знак добра». Размещая объявления в любых категориях «Товаров», продавец может пожертвовать сумму от 100 руб. в один из благотворительных фондов. Добавление механики «Знак добра» к перечню механизмов помощи отряду позволило за три месяца нарастить объемы финансовых средств, направляемых на закупку оборудования, в два раза.

«Отряд постоянно испытывает дефицит во всех видах оборудования: беспилотники, транспортные средства, средства связи, навигационное оборудование, фонарики. И для нас важно вовлекать все больше людей в процесс поиска нужных поисковикам вещей. Мы довольны теми результатами, которых добились на сегодня и знаем, что это не предел»,— говорит председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

По его словам, не менее важный аспект совместной работы «ЛизыАлерт» с сервисом бесплатных объявлений – возможность найти квартиры для размещения добровольцев на поисках и инструкторов во время обучения. «Если у нас есть возможность дать людям цивилизованный отдых в ходе поискового мероприятия, эти люди смогут искать дольше, просто потому что они отдохнули в нормальных условиях и приняли душ», – поделился господин Сергеев.

С момента старта партнерства на «Авито Недвижимости» было найдено и оплачено жилье для 192 добровольцев в 53 локациях, в том числе, удаленных.

Отмечается, что представители «Авито» объявили о готовности своих сотрудников присоединиться к поисковым отрядам. В конце ноября инструкторы «ЛизаАлерт» проведут вводный инструктаж в московском офисе компании.

Василий Хитрых