В Краснодаре 5 ноября пройдет автопробег в честь Дня народного единства

Краснодарских автомобилистов приглашают присоединиться к патриотическому автопробегу, сообщается на сайте городской администрации. Он состоится 5 ноября и приурочен ко Дню народного единства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Этот автопробег — символ нашего единения. Мы покажем, что жители Краснодара едины со своим краем, страной и президентом», — отметил председатель Молодежного парламента Краснодара Святослав Медведев (организатор мероприятия).

Сбор автомобилистов стартует в 10 утра на парковке гипермаркета «Окей» по улице имени Мачуги (участников пробега просят заранее оставить заявку по номеру +7(964) 896-07-17).

Автомобильная колонна проедет от места сбора по центральным улицам города до ТРЦ «Красная Площадь». Остановка будет сделана у памятника Войнам-зенитчикам на улице Ставропольской.

Наталья Решетняк

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