МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Свердловской области 3 ноября

В Свердловской области в пятницу, 3 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют в период непогоды соблюдать меры безопасности.

В ветреную погоду следует осторожно обращаться с огнем, а также отменить работы на открытом воздухе и на высоте. На улице нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также по возможности ограничить дальние поездки. Во время сильного ветра не стоит парковать машины около деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.

Сегодня, 2 ноября, по данным МЧС, в Свердловской области ожидается сильный снег.

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