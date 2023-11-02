Пожилого мужчину спасли при пожаре из-за замыкания телевизора в селе Удмуртии

В Юкаменском районе Удмуртии в селе Пышкет 1 ноября произошел пожар. Около 8:35 здесь загорелась квартира на втором этаже дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. При происшествии пожарные спасли мужчину 1943 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пострадавший получил отравление угарным газом. Ему потребовалась госпитализация.

Огонь также уничтожил имущество на 1 кв.м. Предварительной причиной инцидента называют короткое замыкание электропроводов в телевизоре.