Томские приставы взыскали на 180 млн рублей долгов больше в сравнении с 2022 годом

УФССП Томской области с начала года взыскала около 4,8 млрд руб., что на 180 млн руб. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе приставов «Ъ-Сибирь». Из этой суммы более 1 млрд руб. были направлены в бюджет РФ.

Согласно данным ведомства, больше всего задолженностей отмечается в сфере кредитования (27%), далее идут штрафы ГИБДД (11,5%), услуги ЖКХ (9,5%) и налоги (4%). Также с начала года было взыскано более 500 млн руб. задолженности по алиментам – это на 32% больше чем годом ранее.

Кроме того, за 10 месяцев 2023 года томские приставы составили более 50 протоколов об административных нарушениях в отношении коллекторов, банков и микрофинансовых организаций. За указанный период было взыскано 3 млн руб.

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Александр Киселев