Иностранец осужден на девять лет колонии за убийство челябинки в баре

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор гражданину Таджикистана, обвиняемому в убийстве подруги в ночном баре (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд и следствие установили, что ночью 5 августа пьяный мигрант в помещении пивного паба на улице Энтузиастов «на фоне личных неприязненных отношений, обусловленных ревностью», несколько раз ударил ножом свою знакомую. Челябинка скончалась от ран 11 августа в больнице.

Помимо срока в колонии, суд взыскал с фигуранта в пользу дочери погибшей 1,5 млн руб. в качестве компенсации причиненного морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

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