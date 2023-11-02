Река разрушила деревянный мост на юго-востоке Томской области

Поднявшиеся воды реки Кии снесли низководный деревянный мост в Зырянском районе Томской области. Он расположен на 12-м км автодороги Михайловка — Тукай.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября. «В результате разрушения моста временно ограничена транспортная доступность в села Окунеево и Тукай, расположенные на правом берегу реки»,— говорится в сообщении администрации региона.

В двух населенных пунктах проживает в общей сложности около 200 человек. В настоящее время туда можно добраться только в объезд на автомобилях с высокой проходимостью. По данным обладминистрации, дорожные службы обеспечат доставку в села товаров первой необходимости.

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Валерий Лавский