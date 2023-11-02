Ввод жилья в Ростове-на-Дону снизился на 10,6% за девять месяцев 2023 года

С января по сентябрь 2023 года в Ростове-на-Дону было введено 770,6 тыс. кв. м. жилья, что на 10,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было построено 861,1 тыс. кв. м. жилья. Статистика предоставлена Ростовстатом.

За девять месяцев текущего года застройщики ввели в эксплуатацию 12,4 тыс. квартир общей площадью 564,7 тыс. кв. м. С января по сентябрь 2022 года было введено более 12,7 тыс. новых квартир общей площадью 607,8 тыс. кв. м. Снижение относительно результатов прошлого года по объему площадей в этом сегменте составило 7,1%.

Снизились и объемы индивидуального жилищного строительства. В течение минувших девяти месяцев ростовчане построили более 1 тыс. домов общей площадью 205,9 тыс. кв. м., тогда как в прошлом году за аналогичный период было возведено без малого 1,3 тыс. домов общей площадью 253,3 тыс. кв. м. Снижение по объему ввода жилых площадей частных домов составило 18,8%.

Анастасия Назарова