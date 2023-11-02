Власти Казани снизили норматив стоимости жилья для расчета соцвыплат

Исполком Казани установил норматив стоимости 1 кв. м жилья на четвертый квартал для расчета соцвыплат. Он составил 130,9 тыс. руб., что почти на 1 тыс. руб. меньше, чем кварталом ранее. Постановление об этом подписал глава исполкома города Рустем Гафаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Этот показатель используется для расчета социальных выплат на приобретение недвижимости и услуги ЖКХ для молодых семей. Норматив устанавливается в данном случае органом самоуправления.

"Ъ-Казань"