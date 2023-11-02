В Саратове взыскали 350 тысяч с участника ДТП с подростком на мотоцикле

Прокуратура добилась в суде удовлетворения иска о взыскании морального ущерба с саратовца, сбившего на автомобиле подростка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка установила, что в октябре прошлого года на ул. Южная в Заводском районе подросток на мотоцикле врезался в автомобиль и получил черепно-мозговую травму, множество переломов, ушибов, «длительное время находился на лечении, в связи с чем испытал физические и нравственные страдания».

Районный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с владельца автомобиля в пользу законного представителя ребенка 350 тыс. руб. Суд удовлетворил иск.

Дарья Васенина

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