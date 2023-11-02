Куда сходить в Ижевске в выходные с 4 по 6 ноября

В эти выходные в столице Удмуртии гости и жители смогут посетить уникальную читку пьесы «Космос», где узнают истории неслучайных персонажей, а также стать актером спектакля по мотивам произведений Федора Достоевского. На больших экранах покажут историю «крестного отца», которому предстоит разобраться с итальянским шеф-поваром, а для ценителей будет работать выставка работ Пабло Пикассо. В «Пушкинском» ижевчане смогут познакомиться с работами художниц исключительно с красным цветом. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Найти рядового Швейка»

Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Сцена из спектакля «Найти рядового Швейка»

Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие пройдут спектакли

Муниципальный молодежный театр «Молодой человек» в пятницу, 3 ноября, в 15:00 представит интерактивный спектакль «Грибы, река и все такое» (6+). Главные герои, звери, будут играть со зрителями и попадут в разные истории, чтобы выйти из них с кваканьем, гавканьем и другими звуками. В основу спектакля легли книги «Австралийская пегая», «Такое дерево», «Вольный осенний ветер» и многие другие. Стоимость билетов — 350 руб. Аналогичный спектакль запланирован также на субботу, 4 ноября, в 11:00.

В субботу, 4 ноября, в 18:00 театр «Молодой человек» представит спектакль-репетицию по произведениям Федора Достоевского «Записки из подполья», «Идиот», «Преступление и наказание», «Сон смешного человека». Зрители попадут на спектакль «Театр смешного человека» (12+), где смогут стать актерами и поучаствовать в происходящем на сцене. Стоимость — 500 руб.

Театр-студия «Птица» в воскресенье, 5 ноября, в 18:00 покажет спектакль «Общага-на-Крови» (18+) по роману А.Иванова. Действие развернется в студенческой общаге, где один из неназванных героев решает покончить с жизнью.

5 ноября, в воскресенье, в 19:00 в ЦСДР пройдет читка пьесы «Космос» (16+) Алексея Житковского. Гости узнают историю учительницы английского языка в Бугульме, а также про Микки Рурка, одноклассника-космонавта и других неслучайных персонажей. Входной билет — 300 руб.

Театра-студии ИРЗ в Центре современной драматургии и режиссуры 6 ноября в 19:00 представит спектакль «Найти рядового Швейка» (18+) по мотивам романа Ярослава Гашека. Гротескная сатирическая комедия расскажет о судьбе «маленького человека» во время больших потрясений. Стоимость билетов от 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Пабло Пикассо: Художник среди поэтов»

Фото: пресс-служба Музея Искусств Выставка «Пабло Пикассо: Художник среди поэтов»

Фото: пресс-служба Музея Искусств

Какие выставки посетить

В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств работает выставка «Пабло Пикассо: Художник среди поэтов» (12+). Картины доставили из Эрмитажа. Выставка рассказывает историю дружбы и сотрудничества великого художника с известными писателями и поэтами ХХ века. Стоимость билетов составляет 300-450 руб.

В «Арт-резиденции» работает выставка творческого объединения «Черткем» (16+). Художники Екатерина Кардаполова и Тимур Зарипов изучают изменение национальной культуры в современности. Выставка включает 12 работ, которые отражают историю современных техно-удмуртов, которые отчаянно рвутся в лес. Здесь представлено 12 работ на холстах крупного формата, а также небольшой сюрприз от художников. Вход свободный.

В зале «Пушкинский» работает коллективная выставка «Сегодня в красном» (0+), где представлены работы только художников-женщин. Выставка включает живопись, графику, керамику и арт-объекты, которые объединяют красный цвет.

В эти выходные на базе главпочтамта можно посетить выставку открыток, посвященных Международному дню бабушек и дедушек (0+). Гости увидят около 100 открыток из Финляндии, Китая, Германии, Франции, США, Словении, Эстонии, Румынии и других стран. Главными персонажами станут добрые, заботливые, мудрые и неунывающие бабушки и дедушки. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Black Bear Pictures Фото: Black Bear Pictures

Какие фильмы посмотреть

Российская комедия «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» (16+) расскажет о «крестном отце» Леониде Бойцову, которому предстоит разобраться с итальянским шеф-поваром Джакомо. Он взял деньги, однако не спешит открывать ресторан. Леонид обещает решить вопрос, но еще не подозревает, что попал в ловушку, которая изменит его жизнь.

В центре американского триллер «Дочь болотного царя» (18+) окажется девушка Хелена, которая двенадцать лет жило в изоляции под присмотром отца-убийцы, получившего прозвище Болотный царь. Когда родственника посадили в тюрьму, героиня стала проживать обычную жизнь, завела семью и скрывала страшное прошлое. Однако теперь, когда ее отец сбежал из тюрьмы, ей предстоит помочь полиции отловить преступника.

Российский фильм «Человек ниоткуда» (12+) в жанре фантастики познакомит зрителя с историей, начавшейся в 1960 году. Именно тогда состоялся засекреченный запуск ракеты, где находился космонавт Ким Кириллов. Однако корабль получает повреждение, а Ким оказывается в 2023 году. Он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос, а единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве.

Подготовила Софья Лямина