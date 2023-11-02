Больше 1,2 млн раз записались жители Удмуртии к врачам через электронные сервисы

В Удмуртии по итогу десяти месяцев 2023 года к врачам через электронные сервисы записались более 1,2 млн раз. Самой популярной среди жителей стала запись через федеральный и региональный порталы Госуслуг, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Сергей Багин.

В частности, через личный кабинет «Мое здоровье» к специалисту пациенты оформили запись более 641 тыс. раз, через региональный портал медицинских услуг — 617 тыс. раз. При этом спрос на свободные номерки у жителей остается высоким.