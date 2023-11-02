Ак Барс Банк наградил победителей Всероссийского конкурса методических разработок

Ак Барс Банк выступил партнером Всероссийского форума «Новые вызовы — подготовка кадров для цифровой экономики» и наградил победителей конкурса методических разработок по информатике и вычислительной технике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Пресс службой ПАО «Ак Барс» Банк Фото: предоставлено Пресс службой ПАО «Ак Барс» Банк

От имени банка участников мероприятия поприветствовала управляющий директор — руководитель HR-блока Ак Барс Банка Оксана Гудис, которая вручила подарки победителям номинаций «Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия» и «Лучший комплекс контрольно-оценочных средств результатов освоения профессионального модуля».

На протяжении многих лет Ак Барс Банк поддерживает образовательные проекты вузов и техникумов, талантливых студентов и педагогов. Банк заинтересован в качественной подготовке ИТ-специалистов, регулярно предоставляет возможность для прохождения практик и стажировок.

Всего в конкурсе приняли участии 144 преподавателя из 52 российских регионов.

Организатором мероприятия стал «Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» под эгидой Минцифры РТ и Министерства образования и науки РТ.

ПАО «АК БАРС» БАНК, 16+