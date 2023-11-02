В 2023 году в Новосибирске появится 40 новых электрозаправочных станций, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Это инициатива частных инвесторов в основном»,– сказал мэр, отметив, что «есть желание софинансировать из бюджета их строительство».

Всего, по его словам, в Новосибирске зарегистрировано 800 электромобилей. «Это официально. Может их чуть больше – до 1 тыс. Надеемся, что появление новых электрозаправочных станций будет стимулировать новосибирцев приобретать электромобили»,– сказал он.

По данным 2ГИС, в Новосибирске находится 42 электрозаправки.

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Оксана Павлова