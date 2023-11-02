В Краснодарском крае пожарные ликвидируют возгорание в Апшеронском лесничестве

Пожарные тушат возгорание лесной подстилки на площади 2 га в Апшеронском лесничестве Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра.

Задымление было выявлено в районе горы Черная утром 2 ноября. К 09:00 на место возгорания прибыла бригада пожарных в составе семь человек и двух единиц техники.

«Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил средств для скорейшей локализации»,— отмечает пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова