Дом дантиста Давида Каценеленбогена признали региональным памятником
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры признал доходный дом дантиста Давида Каценеленбогена на Гаванской улице памятником регионального значения.
Фото: КГИОП
Здание, расположенное на пересечении Гаванской улицы и Большого проспекта Васильевского острова, было построено в 1908 году сыном владельца, архитектором и гражданским инженером Николаем Каценеленбогеном. Лицевые фасады дома выполнены в стиле северный модерн.
С 1909 и до середины 1920-х годов в доме работал салон-синематограф «Маяк». С 1999 по 2006 годы на первом этаже дома работала редакция и студия первого канала ночного вещания в Петербурге «Синие страницы».