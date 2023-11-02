Дом дантиста Давида Каценеленбогена признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры признал доходный дом дантиста Давида Каценеленбогена на Гаванской улице памятником регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

Здание, расположенное на пересечении Гаванской улицы и Большого проспекта Васильевского острова, было построено в 1908 году сыном владельца, архитектором и гражданским инженером Николаем Каценеленбогеном. Лицевые фасады дома выполнены в стиле северный модерн.

С 1909 и до середины 1920-х годов в доме работал салон-синематограф «Маяк». С 1999 по 2006 годы на первом этаже дома работала редакция и студия первого канала ночного вещания в Петербурге «Синие страницы».

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