Цены на промышленные товары в Башкирии выросли на 27%

В Башкирии с января по сентябрь текущего года цены на все товары и услуги выросли на 4,1% по сравнению с декабрем 2022 года, сообщает Башстат. При этом цены производителей промышленных товаров за этот период увеличились на 27%, в том числе на внутрироссийском рынке — на 17,6%, экспортные — на 68,8%. Цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли только на 0,1%, цены на продукцию инвестиционного назначения — на 10%.

Цены на продовольственные товары выросли на 3,6%, непродовольственные подорожали на 4,9%, стоимость услуг выросла на 4%.

Как следует из сообщения, с января по сентябрь этого года цены производителей промышленных товаров в сфере добычи полезных ископаемых увеличились на 18,3%, обрабатывающих производств — на 19,2%, пищевых продуктов —на 4,2%, нефтепродуктов — на 49,4%, химических веществ и химических продуктов — на 17,7%, неметаллической минеральной продукции — на 6,2%. Цены в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха выросли с начала года на 7,7%, в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора ТКО остались на уровне декабря 2022 года, а в области производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, снизились на 2%.

Цены производителей на продукцию растениеводства к декабрю 2022 года снизились на 3,1%, из них зерновые культуры — на 2,2%, овощи — на 3,3%. При этом картофель вырос в цене на 9,2», сахарная свекла — на 24,7%.

Живые свиньи подорожали на 18,7%, живая птица — на 0,5%, куриные яйца — на 14,6%. Крупный рогатый скот стал дешевле на 0,4%, сырое молоко — на 17,8%.

Майя Иванова

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