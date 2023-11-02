Челябинец арестован по делу о подготовке теракта

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 44-летнему горожанину, обвиняемому в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Он будет находится в следственном изоляторе как минимум до 1 января 2024 года, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Ходатайство следователя суд рассмотрел 2 ноября. По данным СМИ, челябинца задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, он планировал поджог здания одного из органов власти в Челябинске, действуя по указаниям из Украины.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области от комментариев воздержались.

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