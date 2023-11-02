На Ставрополье производство говядины увеличилось на 11%

За первые девять месяцев текущего года в Ставропольском крае было произведено 19,4 тыс. т говядины, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, сегодня поголовье крупного рогатого скота мясной продуктивности в фермерских и личных подсобных хозяйствах края составляет 116,6 тыс. голов. На поддержку животноводов в 2023 году было направлено 48 млн руб., в том числе, 45,5 млн руб. — из федерального бюджета.

«В этом году субсидию на производство крупного рогатого скота не старше 24 месяцев в полном объеме получили девять сельхозтоваропроизводителей»,— отмечается в сообщении пресс-службы правительства края.

Анастасия Назарова