Помещения мультиплекса в ТРК «Колизей Синема» оценили в 350 млн рублей

Собственник мультиплекса в ТРК «Колизей Синема» — ООО «Кинодом» экс-депутата Александра Флегинского — выставил на продажу помещения на четвертом и пятом этажах торгового комплекса за 350 млн руб. Объявление об этом появилось на Avito.ru. Первыми на это обратили внимание в Ura.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Продаются 4–5-й этажи в ТРК "Колизей Синема" общей площадью 6585,5 кв. м. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Продажа от собственника. Цена 350 млн. руб.» — свидетельствует объявление на сайте.

По данным «Ъ-Прикамье», после закрытия кинотеатра покупкой или арендой данных помещений интересовались владельцы выставочного оператора «ПермьЭкспо», но сделка не состоялась.

Напомним, в конце февраля в Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в ТРК «Колизей Синема» и в «Кристалле». Киносеть расторгла договоры аренды с собственником помещений — ГК «Панорама». Кинотеатры закрылись из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. В октябре краевые власти купили «Кристалл» у Александра Флегинского за 370 млн руб. Помещения кинозалов в «Колизее Синема» сейчас пустуют.