Автодорогу М12 Москва-Казань продлят до Тюмени

Новую платную трассы М12 Москва-Казань продлят до Тюмени. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Теперь в официальных документах наименование маршрута будет следующим: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. В состав трассы вошли участок трассы М-7 Казань — Дюртюли; строящийся участок Дюртюли — Ачит; отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга; дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

При продлении новой платной автодороги рабочие будут реконструировать дорожное полотно. Это позволит завершить проект уже в 2024 году.

"Ъ-Казань"