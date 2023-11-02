В Станционном сельсовете под Новосибирском выделили землю для проекта КРТ

В Новосибирской области отвели под проект комплексного развития территории (КРТ) 14,7 га в Станционном сельсовете Новосибирского района. Соответствующее постановление регионального правительства издано 31 октября 2023 года.

На данной территории предстоит возвести не более 150 тыс. кв. м. Согласно приложению к документу, высота жилых домов не должна превышать восемь этажей. Кроме домов необходимо проложить сети инженерного обеспечения, построить дорогу и другие объекты. «Параметры объектов капитального строительства и линейных объектов определяются утвержденным в установленном порядке проектом планировки территории»,— говорится в постановлении.

Реализовать решение о КРТ предстоит АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Эта задача должна быть выполнена по 2033 год.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в 2024 году планируется приступить к комплексной застройке в поселке Клюквенный (Калининский район Новосибирска). Там под строительство выделены 182,5 га.

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Валерий Лавский