На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за грозовой бури
В Краснодарском крае ожидаются грозовые дожди, ливни и шквалистый ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
По данным ведомства, погодная опасность ожидается в течение суток 3 ноября, а также ночью и утром 4 ноября.
В связи с этим спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, в случае непредвиденной ситуации обращаться за помощью в экстренные службы.
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