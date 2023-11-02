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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за грозовой бури

В Краснодарском крае ожидаются грозовые дожди, ливни и шквалистый ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, погодная опасность ожидается в течение суток 3 ноября, а также ночью и утром 4 ноября.

В связи с этим спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, в случае непредвиденной ситуации обращаться за помощью в экстренные службы.

Наталья Решетняк

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