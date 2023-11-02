УФАС заблокировало закупку медизделий на 513 млн рублей для 12 больниц Башкирии

Управление федеральной антимонопольной службы по Башкирии приостановило аукцион стоимостью 512,9 млн руб. на поставку медицинских изделий для 12 больниц Башкирии, объявленный республиканским госкомитетом по конкурентной политике. Решение принято после внеплановой проверки по жалобе, поступившей от московской компании «Инватектрейд» на действия одного из заказчиков — республиканской клинической больницы имени Куватова.

Хотя доводы заявителя о нарушении заказчиком закона «О контрактной системе...» не подтвердились, в УФАС возникли претензии к инструкции по заполнению заявки для участников закупки. В контролирующем органе пришли к выводу об излишней детализации документа. Положения инструкции направлены «на введение участников закупки в заблуждение, влекущее ограничение доступа к участию в закупке, поскольку искусственно усложняет процесс заполнения сведений о конкретных показателях», отмечается в решении УФАС. В частности, в документе предусмотрена обязанность участника указывать характеристики товара по установленной заказчиком форме, используя определенные знаки препинания и союзы.

Такие требования значительно усложняют процесс заполнения документа и могут служить формальным основанием для отказа в допуске к участию в электронном аукционе, заключили в ведомстве. Комиссия УФАС отметила, что сложившаяся практика составления инструкций запрещает сознательное установление потенциальным участникам закупки «формализованных ловушек», призванных «сработать избирательно» и не допустить неугодного участника или создать условия, при которых добросовестный участник откажется от участия в торгах. В надзорном органе полагают, что заказчик нарушил законодательство о контрактной системе.

В УФАС предписали закупочной комиссии отменить составленные протоколы, заказчику — внести изменения в аукционную документацию, после чего продолжить процесс отбора исполнителя контракта.

Наталья Балыкова

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