Уральский полпред Якушев встретился с главой Минпромторга РФ Мантуровым

Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел рабочую встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. Они обсудили динамику промышленного производства на Урале.

Так, по итогам восьми месяцев 2023 года индекс промышленного производства в УрФО составил 101,1% к аналогичному периоду прошлого года. При этом индекс обрабатывающей промышленности вырос на 11%.

Денис Мантуров отметил, что с 2020 года общий объем федеральных средств, которые были направлены на поддержку предприятий УрФО превысил 54 млрд руб. Кроме того, Фонд развития промышленности профинансировал 151 заявку уральских организаций на сумму 59 млрд руб.

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