На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ограничили движение из-за ДТП

В Тюменской области ограничили движение на 370-м км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск из-за ликвидации последствий аварии, рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

По данным Госавтоинспекции, движение ограничено в Уватском районе в сторону Тюмени. Вечером 1 ноября на данном участке произошло ДТП — большегруз съехал в кювет. 61-летний мужчина, находившийся за рулем, получил травмы.

«В настоящее время фуру с помощью большегрузной техники достают из кювета. Наряд ДПС перекрывает движение и обеспечивает безопасность»,— прокомментировали в ГИБДД.

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