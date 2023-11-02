Выкинувшему из окна беременную собаку жителю Киселевска грозит 5 лет колонии

Прокуратура Киселевска направила в суд уголовное дело 48-летнего жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре 2023 года, считает следствие, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с девятого этажа беременную собаку. От полученных травм животное скончалось. Как пояснил обвиняемый, он выбросил собаку, потому что она напала на другого его питомца – домашнюю крысу.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Александр Киселев