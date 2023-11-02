На расширение въезда на площадь аэропорта Уфы потратят до 28 млн рублей

АО «Международный аэропорт «Уфа» (100% акций принадлежат республике) ищет подрядчика для расширения зоны въезда для автомобилей на привокзальную площадь аэропорта, указывается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 28,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 10 ноября.

Согласно аукционной документации, до 15 декабря на объекте, в частности, срежут верхний слой дороги и уложат новый, установят бордюры, дорожные знаки и металлические барьерные ограждения, нанесут разметку. Территорию также озеленят.

Венера Хисамова

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