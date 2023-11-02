Сальдированный финансовый результат у компаний Удмуртии стал меньше на 0,7%

В Удмуртии по итогу января-августа сальдированный финансовый (из объема прибыли всех компаний, сработавших в плюс, вычитают объем убытков компаний, ушедших в минус) результат организаций Удмуртии составил 54,1 млрд руб., что на 0,7% меньше показателя за прошлый год. Как сообщает Удмуртстат, доля убыточных предприятий составляет 22,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отметим, что кредиторская задолженность у организаций сложилась в размере 495,4 млрд руб., дебиторская — 570,6 млрд руб. Задолженность по полученным кредитам банков и займов составила 574 млрд руб.