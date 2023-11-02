«Авианосцы — хороший аргумент в споре»

The New York Times публикует высказывания главы МИД Ирана Хосейна Амира-Абдоллахиана. По его словам, Тегеран не хочет большой войны, однако требует ограничить силовые действия Израиля. Ранее появилась информация, что США готовы обсуждать с Ираном возобновление диалога, в том числе и по так называемой ядерной сделке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе верит в победу здравого смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Энтони Блинкен второй раз с начала войны прибывает в Израиль. Программа госсекретаря доподлинно неизвестна. Однако заявлено, что он после переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху также посетит ряд соседних стран.

Тем временем в мировой прессе, в том числе и американской, появились разные версии насчет того, что США якобы готовы возобновить большой торг с Ираном. Официального подтверждения этому, естественно, нет. Но вот газета The New York Times приводит слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахиана о том, что у них есть контакт с Вашингтоном по оперативным вопросам.

Иранский чиновник изобразил это так: мы их предупреждаем — за себя не отвечаем, если что. Мол, держите меня семеро, я вот сейчас как размахнусь, да как ударю, кроме того, устрою мировой энергетический кризис, весь земной шар на дыбы поставлю.

Здесь очень хочется напомнить старый проверенный жизненный принцип. Как бы это помягче сказать, не употребляя уголовный жаргон: слова не должны расходиться с делом. Все время грозить нельзя, иначе растеряешь авторитет.

Пока осмысленную агрессию проявляют йеменские хуситы, которых называют «иранскими прокси», — запускают ракеты в сторону Израиля. Кажется, что без ответа подобные действия не останутся. Причем эта организация — головная боль отнюдь не Израиля, а в первую очередь Саудовской Аравии, крупнейшей региональной державы.

Неприятно, когда ракеты летят через твою территорию. Они долго воевали, но в итоге заключили перемирие. Однако все идет к тому, что оно может и прерваться. Ираном и его друзьями очень многие на Ближнем Востоке недовольны.

Между тем, если все эти слухи о возобновлении диалога с Западом получат подтверждения, то Тегеран вполне может оказаться в большом плюсе в результате всех происходящих событий. Например, обменяет или продаст частичное снятие санкций с себя на невмешательство в конфликт. Очень большой вопрос, насколько это будет правильно.

Уступки подобным игрокам, назовем это так, зачастую оборачиваются еще худшим развитием событий. Впрочем, как знать? Есть много оснований полагать, что режим аятолл не столь прочен, как это может показаться на первый взгляд. Опять же авианосцы американские неподалеку — это хороший аргумент в споре, убедительный.

В любом случае нелогично начинать большую войну с перспективой проиграть тогда, кода впереди есть возможность укрепить свои позиции и зажить в кои-то веки нормальной жизнью. Вспоминаем, как в 2015 году буквально весь Иран отмечал снятие санкций. Радость была недолгой, но тем не менее. В целом находиться в цивилизованных рамках, как это принято в XXI веке, а не в средневековье, очень даже неплохо.

Но мы отвлеклись. Как бы то ни было, перед всеми участниками этой партии открываются большие возможности. Кроме террористов, естественно. Конечно же, понимание на этот счет имеется, все же умные люди, опытные. Значит, остаемся оптимистами, ибо не все еще потеряно.

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