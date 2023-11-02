В аэропорту Челябинска почти на девять часов задерживается рейс в Шарм-эш-Шейх

Транспортная прокуратура проводит проверку по поводу задержки рейса из Челябинска в Египет. Вылет откладывается почти на девять часов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

2 ноября рейс №ZF 953 по маршруту Челябинск – Шарм-эш-Шейх авиакомпании Azur Air должен был вылететь по расписанию в 3:45. Планируемое время вылета – 12:30. Из-за длительной задержки рейса в аэропорту организована мобильная приемная Челябинской транспортной прокуратуры. Представители авиакомпании размещают пассажиров в гостиницы Челябинска

Надзорное ведомство контролирует оказание услуг пассажирам.

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