Автомобиль телеканала «Вся Уфа» попал в аварию

Сотрудники телеканала «Вся Уфа» попали в аварию, сообщает ИА «Башинформ». Автомобиль Mitsubishi Outlander выезжал из офиса канала на улице Авроры и не пропустил автобус №234.

От удара пострадали оператор Константин Водик, который находился за рулем, и 20-летняя ведущая телеканала Анастасия Федорова. Они получили травмы и были госпитализированы. На пассажирском сидении находился главный режиссер телеканала Сергей Черкасов, он серьезно не пострадал, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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