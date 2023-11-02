Финская полиция провела обыски на выкупленном бизнесменом Кесаевым острове

Полиция Финляндии провела операцию на острове Котасаари. Местные СМИ утверждают, что остров принадлежит российскому бизнесмену Игорю Кесаеву. Правоохранительные органы подтвердили газете Ilta-Sanomat проведение операции. Они искали имущество, подлежащее аресту, и материалы для следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кесаев

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Игорь Кесаев

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Игорь Кесаев — совладелец крупнейшего в России табачного дистрибутора «Мегаполис», его состояние, по оценке Forbes, составляет $4,1 млрд. С апреля 2022 года находится под санкциями Евросоюза.

По информации газеты Iltalehti, господин Кесаев купил остров в 2020 году за €700 тыс. На нем были возведены главное здание (420 кв. м), гостевой дом (530 кв. м), пляжная сауна (100 кв. м) и дом для персонала (150 кв. м). Как утверждало издание Euractiv, господин Кесаев использовал для покупки острова «золотой паспорт» Кипра, что позволило ему обойти процедуру одобрения сделки со стороны Минобороны.