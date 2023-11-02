Челябинский онкоцентр провел больше тысячи операций в октябре

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины врачи провели 1003 операции за октябрь, тем самым поставив новый рекорд. Как сообщает пресс-служба клиники, это связано с открытием новых хирургических отделений и освоением современных методик.

По данным медучреждения, с этим показателем врачи онкоцентра побили свой же рекорд, поставленный в августе – 989 операций за месяц. Всего с начала года было проведено 9109 операций. В 2022-м за весь год врачи онкоцентра оперировали 9800 раз. В 2021 году этот показатель составлял 7870 операций, в 2020-м – 5800.

«В последние годы в Челябинском онкоцентре довольно серьезно изменилась хирургическая служба. Пациентов для химиотерапевтического и хирургического лечения начали госпитализировать отдельно. Появились новые хирургические отделения: опухолей кожи, костей и мягких тканей; отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения; специализированное отделение нейроонкологии», – сообщает пресс-служба Челябинского онкоцентра.

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