Суд в Уфе осудил подростка за схему с мнимыми ДТП

Кировский райсуд Уфы признал несовершеннолетнего уфимца виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года, сообщили в пресс-службе суда.

В ноябре прошлого года подсудимый был вовлечен неустановленным следствием лицом в мошенническую схему. Согласно обстоятельствам дела, организатор звонил жителям Уфы, сообщая о попадании близкого родственника в ДТП, и для разрешения проблемы предлагал передать деньги. После этого подросток приходил домой к потерпевшим, которые отдавали ему требуемую сумму. Полученные деньги подсудимый зачислял на счета, предоставленные ему напарником.

Таким образом у одного потерпевшего были обманом похищены 150 тыс. руб., у второго — 1,3 млн руб.

Влада Шипилова

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