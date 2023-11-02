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В Красноярске более чем на 10 часов задержан рейс до Москвы
В Красноярске задержали рейс в Москву более чем на 10 часов. Полет выполняет авиакомпания «Аэрофлот».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Изначально вылет был запланирован на 07:15. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в информационном центре авиаперевозчика, вылет запланирован на 18:30. Задержка произошла «по техническим причинам». Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту задержки авиарейса.
Также из-за ухудшения погодных условий было задержано прибытие рейсов авиакомпаний Nordwind, Аэрофлот и S7 в аэропорт Новокузнецка, сообщили «Ъ-Сибирь» в справочной аэровокзала. В настоящее время авиасообщение восстановлено и аэропорт работает в штатном режиме, ситуация находится на контроле новокузнецкой транспортной прокуратуры.